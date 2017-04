Charlize Theron maman gaga et émue : "Mes enfants s'aiment tellement"

Rares sont les fois où Charlize Theron parle de ses enfants en interview. En pleine promotion pour défendre la sortie de Fast & Furious 8, l'actrice de 41 ans a profité de son passage dans le talk show The Ellen DeGeneres Show pour se confier au sujet de ses deux petits, Jackson (5 ans, adopté en 2012) et August (1 an et demi, adoptée en 2015).

Mère célibataire, la star sud-africaine a tout d'abord admis qu'elle ne s'en sortirait pas aussi bien si elle n'était pas entourée de ses proches. "J'ai autour de moi des gens incroyables qui m'aident à élever ces deux magnifiques enfants. Je les ai pour moi seule le matin et parfois ils se montent l'un contre l'autre. L'un décide de piquer une crise et ensuite le second pique une crise, je ne sais pas pourquoi ils font ça. On pourrait penser qu'ils resteraient sages et qu'ils se diraient : 'Il/Elle pique une crise, je ne vais pas faire ma crise.' Mais non", a-t-elle déclaré.

Complètement gaga de ses enfants, l'égérie Dior a également affirmé que le lien qui les unissait était très fort. "Je suis fille unique, je n'ai pas grandi avec des frères et soeurs, je n'avais donc aucune idée de la beauté que cela représentait d'en avoir. C'est vraiment l'une des choses les plus incroyables qu'il m'ait été donné d'observer. De voir à quel point ils s'aiment et de voir à quel point ils sont heureux de se voir. Ils s'aiment tellement, c'est vraiment beau", a-t-elle conclu, émue.