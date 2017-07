Charlize Theron en couple? Epatée par son rencard avec "quelqu'un vraiment cool"

A Hollywood, Charlize Theron fait partie des célibataires les plus glamour ! Si la star est très discrète sur sa vie privée et est très bien entourée par ses deux enfants, Jackson et August, respectivement adoptés en 2012 et 2015, elle a toutefois fait de croustillantes confidences au micro de Howard Stern sur un rendez-vous amoureux...

Charlize Theron est officiellement séparée depuis un an de Sean Penn, avec qui elle venait de jouer dans The Last Face et était fiancée. Le temps a passé et l'actrice a visiblement tourné la page puisqu'elle raconte avec légèreté un récent rencard : "J'ai été à un rendez-vous il y a environ un mois. C'était incroyable, le type m'a vraiment épatée ! On est allés faire une marche de 15 km en plein milieu de la nuit. C'était la pleine lune, j'étais vraiment impressionnée, c'était génial. Je ne vous dirai pas où nous nous sommes retrouvés, mais ça a fini par une balade vraiment top. Il était très drôle. Je pense que c'est quelqu'un de vraiment cool. C'était intime et c'est ça qui a rendu les choses géniales."

La vaillante Furiosa de Mad Max ne dévoilera pas le nom du garçon évidemment, mais les rumeurs de différents tabloïds américains avancent le nom de Gabriel Aubry, ex de Halle Berry. La fille qu'il a eue avec l'héroïne de X-Men est scolarisée dans la même école que le fils de Charlize Theron, Jackson.

Charlize est encore une fois Atomic

Si elle est sous les projecteurs actuellement, c'est parce que Charlize Theron fait la promotion du film Atomic Blonde. Dans ce film, elle est plus badass que jamais, face à James McAvoy et la Frenchie qui n'en finit plus de séduire Hollywood, Sofia Boutella.

L'histoire : L'agent Lorraine Broughton est une des meilleures espionnes du Service de renseignement de Sa Majesté, à la fois sensuelle et sauvage et prête à déployer toutes ses compétences pour rester en vie durant sa mission impossible. Envoyée seule à Berlin dans le but de livrer un dossier de la plus haute importance dans cette ville au climat instable, elle s'associe avec David Percival, le chef de station local, et commence alors un jeu d'espions des plus meurtriers.

Atomic Blonde, en salles le 16 août