Christian Clavier en couple, Sylvie Testud... Emerveillés par Peau d'âne

Non loin des Champs-Élysées, illuminés pour les fêtes de fin d'année, la féerie se retrouvait aussi dans le cadre fastueux du théâtre Marigny. Et pour cause, on retrouve à l'affiche un classique adoré des petits et des grands : Peau d'âne ! Lors du photocall de la soirée événement, on a vu défiler un parterre de stars.

Il fallait ainsi compter sur la présence de Christian Clavier, très souriant au bras de sa compagne, Isabelle de Araujo. L'acteur, attendu dans Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu ?, a pris la pose non loin de Richard Berry ou de Sylvie Testud. On a aussi vu Jacques Perrin, Vincent Dedienne, Amanda Lear et un jeune ami, Luc Plamondon, Jérôme Commandeur, Olivier Royant avec sa femme, Jean-Michel Ribes, Vincent Niclo, Philippe Houzé et sa femme Christiane, Gilles Pélisson, Sébastien Bazin, Olivier et Christine Orban, Pierre Cardin, Sophie Douzal et son compagnon Hervé Temime ou encore Alexis Mabille, Jean-Jacques Annaud, Nicole Coullier, Sylvie Rousseau, Bernard Murat, Kamel Ouali, la princesse Chantal de France et François-Xavier de Sambucy, Dominique Desseigne et sa compagne Alexandra Cardinale, Orlando, Marie-Josée Croze, Dani, Agnès Varda, Jean-Claude Camus, Hervé Temime, Patrick de Carolis et sa femme Carol-Anne, Pierre Dhostel et sa femme Carole, Mathieu Gallet...

Bien sûr, le compositeur Michel Legrand, qui avait signé la bande originale du Peau d'âne de Jacques Demy, était présent aux côtés de sa femme Macha Méril, et il a reçu une très méritée standing ovation. L'artiste a de nouveau collaboré musicalement sur cette version scénique du célèbre conte.

Ce Peau d'âne, dont la direction artistique est signée Emilio Sagi avec Daniel Bianco, Pepa Ojanguren, Eduardo Bravo et Nuria Castejon, se joue pour 100 représentations jusqu'au 17 février 2019. Sur scène, on retrouve Marie Oppert (Peau d'âne), Michaël Denard (le Roi du royaume Bleu), Emma Kate Nelson (la fée des Lilas), Marie-Agnès Gilot (la reine du royaume Rouge), Mathieu Spinosi ou Olivier Fredj (prince du royaume Rouge), Christine Gagnieux (la vieille) ainsi que Franck Lopez (roi du royaume Rouge). Les spectateurs peuvent aussi découvrir... Claire Chazal (narratrice et voix de la rose) !