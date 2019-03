Christian Quesada : La production lui avait demandé de fermer un blog douteux

Les révélations s'enchaînent dans l'affaire Christian Quesada (54 ans), révélée au grand public mercredi 27 mars 2019 par nos confrères de RTL. L'ancien champion des 12 Coups de midi a été écroué et mis en examen pour "corruption de mineur" et "détention et diffusion d'images pédopornographiques". Des faits pour lesquels il avait déjà été condamné à trois reprises en 2001, 2003 et 2009. "C'est horrible. On n'a rien vu venir", admet un membre de son entourage professionnel au Parisien de ce dimanche 31 mars 2019.

La production des 12 Coups de midi a été tout aussi surprise car, elle ne demande pas le casier judiciaire des participants. "Vu le nombre de candidats au casting, ce serait ingérable ", confie un employé d'EndemolShine. La production aurait toutefois été interpellée par un blog du papa de deux garçons âgé de 6 et 8 ans. "On lui avait demandé de fermer son blog, où il postait des photos de très jeunes actrices", assure un membre de l'équipe.

Réactions à la chaîne

Depuis que l'affaire est sortie, nombreux sont ceux à avoir réagi. Jean-Luc Reichmann a fait part de son "sentiment d'horreur, de dégoût et de colère". De son côté, Patrice Laffont a expliqué au Parisien qu'il avait blacklisté le champion des jeux télés des Chiffres et des lettres au début des années 90 à cause de ses doutes sur sa personnalité et qu'il avait prévenu celui qui anime aujourd'hui Les 12 Coups de midi. La maison d'édition Les Arènes qui a sorti son autobiographie Le Maître de midi en novembre 2017 a retiré des ventes le livre et le directeur éditorial a dit au Progrès s'être "senti sali". J'ai Lu, qui a édité Le Maître de midi en version poche en janvier dernier, a également décidé de retirer tous les exemplaires des points de vente comme l'avaient dévoilé nos confrères de BFMTV.

Le mensonge de Christian Quesada

Ce dimanche 31 mars 2019, nous avons appris par Le Parisien que Christian Quesada, qui a été placé à l'isolement et qui risque gros, aurait inventé le projet de film sur sa vie. Il avait assuré qu'un biopic était en préparation et qu'un acteur connu assurerait son rôle. Un mensonge selon la maison d'édition Les Arènes qui a sorti son livre. Nos confrères ont également contacté le Centre national de cinéma et de l'image animée (CNC). Et il a confirmé "qu'aucune déclaration n'avait été faite aux registres du cinéma et de l'audiovisuel".

Christian Quesada a reconnu les faits qui lui étaient reprochés lors de sa garde à vu qui a suivi son interpellation, lundi 25 mars. "Il se rend compte de la gravité des faits mais explique avoir seulement consulté ces images et n'avoir jamais commis d'agression sexuelle", a précisé Christophe Rode, le procureur de la République de Bourg-en-Bresse Christophe Rode, à RTL. Une information judiciaire a été ouverte.

Rappelons que Christian Quesada reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à la clôture définitive du dossier.