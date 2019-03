Christian Quesada, personnage "sulfureux" : Jean-Luc Reichmann avait été prévenu

Avant de devenir le champion des Maîtres de midi dans l'émission de Jean-Luc Reichmann Les 12 Coups de midi sur TF1, Christian Quesada (54 ans) avait été un grand champion des Chiffres et des lettres (à l'époque sur Antenne 2) à la fin des années 80... Il avait même remporté plusieurs Masters !

C'est à cette occasion que Patrice Laffont, présentateur du programme à l'époque, avait pu faire sa connaissance. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'animateur de 79 ans n'a pas gardé un bon souvenir de celui qui est aujourd'hui écroué et mis en examen pour "corruption de mineur" et "détention et diffusion d'images pédopornographiques". Ainsi, lorsqu'il a été interrogé par Le Parisien sur les derniers rebondissements de l'affaire Christian Quesada, lequel a reconnu les faits, Patrice Laffont a commenté : "Ça ne m'étonne pas. Je m'en doutais... À l'époque, des bruits couraient sur lui."

S'il a gardé des liens avec plusieurs champions des Chiffres et des lettres, Patrice Laffont a assuré n'avoir jamais pu sympathiser avec celui qui risque très gros aujourd'hui. "Je ne le sentais pas, ce type. C'est un emmerdeur, un personnage sulfureux et un manipulateur extraordinaire. Il voulait revenir une nouvelle fois dans l'émission, mais j'ai fini par l'écarter. Il était même blacklisté. J'avais mis une croix définitive et interdit à mes collaborateurs de le reprendre. Pour lui, la porte était fermée", a-t-il révélé. Dans la foulée, le septuagénaire a indiqué qu'il avait également prévenu Jean-Luc Reichmann l'été dernier à propos de la face cachée de Christian Quesada. "Jean-Luc est tombé des nues", a-t-il assuré.

Pour rappel, Le Parisien a également révélé que Christian Quesada, papa de deux jeunes garçons de 6 et 8 ans, avait déjà été impliqué dans plusieurs affaires avec des mineurs. Il aurait eu un "comportement déviant" à trois reprises, en 2001, 2003 et 2009. "Il a un casier judiciaire et il a déjà eu affaire à la justice pour des faits de même nature", a indiqué le procureur de la République de Bourg-en-Bresse Christophe Rode auprès de nos confrères.

Aussi, c'est le 25 mars dernier que les gendarmes de la brigade de recherches de Bellay (Ain) ont perquisitionné le domicile de l'expert des jeux télé – où ils ont trouvé des centaines de photos et de vidéos insoutenables – à la suite du signalement d'une jeune fille âgée de 17 ans au moment des faits. Un signalement réalisé fin 2017. "Il lui demandait de se dévêtir, de lui envoyer des photos dénudées et lui a fait des propositions ouvertement sexuelles", a expliqué le procureur au site de la station RTL.

Bien entendu, dévasté par la confirmation des suspicions de Patrice Laffont, Jean-Luc Reichmann, à la tête des 12 Coups de midi et créateur de la série Léo Matteï, brigade des mineurs, a manifesté son "sentiment d'horreur, de dégoût et de colère".

Rappelons que Christian Quesada reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à la clôture définitive du dossier.