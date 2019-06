Cindy (Koh-Lanta) bientôt mariée : photo de sa jolie bague "esprit grand-mère" !

Cette année, Cindy aura tout gagné ! La jeune femme est arrivée en finale de Koh-Lanta, la guerre des chefs (TF1) – édition finalement remportée par Maud –, a annoncé être enceinte de son premier enfant... et s'apprête à se marier à son compagnon Thomas. Mercredi 26 juin 2019, la jolie blonde en a dit plus sur son union avec son amoureux et a même dévoilé la jolie bague qu'il lui a offerte !

Comme précisé en story sur Instagram, il s'agit d'un joli modèle avec anneau en or et pierre bleue au centre, entourée de diamants. "Voici ma belle bague de fiançailles ! Il a fait ça bien Tom Tom. Originale, sur mesure, esprit grand-mère", a écrit Cindy, conquise par le bijou choisi par son futur époux.

Dans la foulée, l'aventurière a partagé une vidéo souvenir de son voyage aux Antilles avec son amoureux après son retour des îles Fidji, où elle a tourné Koh-Lanta. Sur ces images, le couple est confortablement allongé sur des serviettes de plage, cocktails à la main. "La demande a été faite à mon retour de Koh-Lanta, pendant notre voyage à la Martinique ! Cette vidéo était pour notre famille, on a adoré le rhum là-bas, d'ailleurs on est un peu touchés", a-t-elle écrit.

Rappelons que lors d'une interview accordée à Purepeople.com, la jolie Cindy avait révélé que son mariage avec Thomas sera célébré le 15 février prochain, après la naissance de leur petite fille. "Ce sera à Saint-Émilion et je n'aurai que quatre mois pour perdre mes kilos de grossesse. On voulait un mariage original donc on a décidé de faire un mariage d'hiver. L'été, c'est la saison des mariages, le marathon, on est en vacances... Et puis février, le 13e mois et les primes sont souvent tombés, du coup je me dis que les gens seront peut-être plus généreux", avait-elle déclaré.

Plus récemment, sur Instagram, Cindy avait révélé le budget pour réaliser le mariage de ses rêves : 32 900 euros ! "Le mariage, quelle galère", s'était-elle amusée.