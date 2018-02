Claude François : Le choc de sa fille cachée devant "Cloclo"

L'existence de Julie Bocquet a d'abord été révélée en 1998. Aujourd'hui, elle sort de son silence et parle d'une quête d'identité : "C'est si complexe... J'aurais voulu que mon père ne soit pas connu. Je viens d'avoir 40 ans. Et dans quelques jours, cela fera exactement quarante ans que Claude François a disparu. Pour moi, c'est une sorte d'étape. Je veux comprendre exactement d'où je viens." Dans cette optique, Julie Bocquet espère enfin rencontrer ses demi-frères, les fils de Claude François et Isabelle Forêt : Claude François junior (49 ans) et Marc (48 ans). La semaine dernière, ils publiaient un communiqué de presse très bienveillant envers Julie et sa mère. "J'aimerais beaucoup les rencontrer, répète l'intéressée dans Paris Match. Lorsqu'ils seront prêts."

Paris Match, en kiosques le 8 février 2018.