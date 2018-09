Clémentine (Koh-Lanta) encore lynchée pour sa cagnotte : Sa réponse aux insultes

Clémentine ne s'attendait sûrement pas à faire autant polémique... En août dernier, l'ancienne aventurière de Koh-Lanta Cambodge (2017) et Koh-Lanta All Stars (2018) a annoncé son désir de faire le tour du monde pendant un an avec son frère et deux de ses amies. Véritable projet, la jeune femme l'a même baptisé Cap ou Cap3 et a lancé un appel aux dons (via le site Ulul) afin de récolter 10 000 euros. Si elle a réussi à rassembler la somme grâce à plusieurs fans généreux, l'ex-candidate de TF1 se fait lyncher sur les réseaux sociaux.

Certains internautes n'ont pas hésité à insulter Clémentine, pendant que d'autres lui reprochaient de ne pas intégrer le continent africain dans son itinéraire. "J'espère que personne ne financera son voyage à cette salo*****" ; "Sale profiteuse de m****, charbonne comme tout le monde au lieu de compter sur la naïveté des gens", pouvait-on lire sur Twitter. Même Vincent Lagaf' et Moundir ne se sont pas privés de clasher l'ex-aventurière. Agacée par toutes ces critiques et ces menaces, Clémentine a tenu à répondre à tous ses détracteurs le 20 septembre 2018, dix jours avant son grand départ.

C'est sur son compte Instagram qu'elle a eu le dernier mot ! "On a encore essayé de me démonter. Je pourrais sauver la reine d'Angleterre de la bouche d'un croco qu'on trouverait encore le moyen de dire que c'est moi qui l'ai mise dedans", a-t-elle déclaré, ironique. C'est fatigant mais tellement stimulant #steakdemouettes. Je le répète : les gens ne sont pas méchants, ils sont juste terriblement bêtes." Voilà qui est dit !