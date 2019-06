Cristina Cordula, émue, dévoile une archive avec son père décédé

Cristina Cordula était nostalgique dimanche 16 juin 2019.

En cette journée de la fête des Pères, l'animatrice de 54 ans à la tête des programmes Les Reines du shopping et La Robe de ma vie sur M6 a eu une tendre pensée pour son papa disparu. Afin de l'exprimer publiquement, la maman du charmant Enzo (24 ans) a posté une archive familiale sur laquelle on la voit toute jeune en train de prendre la pose avec celui qui lui manque tant.

"À mon père : un pilier dans ma vie. Il a été un homme d'une grande sensibilité et d'une grande sagesse. Il n'y a pas un jour sans que je ne pense à lui...", a tout d'abord écrit Cristina sur Instagram avant de poursuivre en s'adressant à ses 843 000 abonnés : "Je vous souhaite à tous une joyeuse fête des Pères. Aux hommes de nos vies !!!"

On s'en doute, cette douce pensée accompagnée d'une photo de jeunesse a beaucoup plu aux abonnés de la pensionnaire des Grosses Têtes sur RTL. Très vite, l'animatrice a obtenu des milliers de like et des dizaines de commentaires. Arielle Dombasle a notamment réagi : "Tu es mignonne avec ton papa nounours protecteur."

C'est depuis ses vacances en Italie, vers Positano (au Sud de Naples), que Cristina a posté cette archive familiale ce dimanche. Pour rappel, l'animatrice est très liée à ce pays puisqu'elle y a épousé son compagnon Frédéric Cassin, un homme d'affaires, le 6 juin 2017.