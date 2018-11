Cristina Cordula se dévoile plus jeune : Son carré plongeant fait sensation

Avant d'être la célèbre animatrice et conseillère en image qu'elle est aujourd'hui, Cristina Cordula a fait carrière dans le mannequinat. Parfois nostalgique de cette époque, celle qui est quotidiennement aux commandes des Reines du shopping sur M6 partage de vieux clichés. Jeudi 15 novembre 2018, elle s'est dévoilée plus jeune sur Instagram...

Sur cette photo, Cristina Cordula porte une veste blanche et des gants rouges. Côté maquillage, elle affiche une bouche rouge et un regard de biche travaillé avec des fards légèrement colorés. Mais ce n'est pas son look qui attire le plus l'oeil. En effet, l'animatrice de 54 ans surprend de par sa coupe de cheveux : un carré plongeant. Une coiffure bien différente de sa coupe courte habituelle. "Style 80's à fond !!!", a-t-elle précisé en légende du cliché souvenir.

De leur côté, les fans ont "liké" la photo plus de 20 000 fois en quelques heures. En commentaires, ils ont été nombreux à complimenter la star. "Resplendissante", "La coupe j'adore, c'est canon", "Quelle élégance", "Oh mais tu as la classe comme ça", "Trop magnifique ma chérie", "Sublime", "J'aime beaucoup, tu devrais te refaire cette coupe", peut-on lire. D'autres ont quant à eux estimé que Cristina Cordula était presque méconnaissable : "Je suis resté bloqué : on dirait pas toi", "Je ne t'ai presque pas reconnu avec les cheveux plus longs."