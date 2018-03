David Hallyday soutenu par Estelle Lefébure et Laura Smet avant l'audience

Depuis le début de la procédure en référé pour obtenir un droit de regard sur le dernier album de Johnny Hallyday et un gel de ses avoirs en vue de pouvoir contester son testament, ses aînés s'affichent plus complices que jamais, ce qui n'aurait pas toujours été le cas. Pour autant, ce n'est pas facile comme le confiait récemment David Hallyday dans Le Parisien : "Comment vous dire... Quel que soit le métier qu'il fait, cela reste un père, l'une des deux personnes qui t'ont fait. Oui, il me manque terriblement, il y a des hauts et des bas. Dans ces moments-là, je pense à lui et cela me donne de la force."

Ce vendredi après-midi, après un renvoi de deux semaines, l'avocat de Laeticia Hallyday retrouvera ceux de David Hallyday et Laura Smet dans une salle d'audience du tribunal de grande instance de Nanterre. Quelle qu'en soit l'issue, David Hallyday remontera sur scène ce soir au Casino de Dunkerque pour la toute dernière date de sa tournée.