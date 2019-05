Diane Kruger maman : superbe photo avec sa fille et déclaration d'amour

Le père de cette adorable fillette est la star américaine Norman Reedus, connu pour incarner l'un des personnages les plus cool de la série Walking Dead, Daryl Dixon. Fou amoureux de l'héroïne des Adieux à la reine qu'il a rencontrée sur le tournage de Sky en 2015, il a aussi célébré sur Instagram sa bien-aimée en publiant une photo en noir et blanc où il porte un masque de tigre et elle semble enceinte, avec la légende suivante : "Joyeuse fête des Mères à celle-ci. Toi et moi, mon ange." Ce à quoi elle a répondu : "Toujours" avec des smileys coeur.