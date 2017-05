Diane Kruger: Tendre baiser et show glamour devant Jessica Chastain et son frère

De toute évidence, le 26 mai aura été une journée de rêve pour Diane Kruger. À 40 ans, l'actrice a fait l'unanimité au Festival de Cannes en livrant une époustouflante performance dans le nouveau long métrage de Fatih Akin, In The Fade. Si le film n'a pas été acclamé et salué par la critique, la prestation de son actrice principale a été unanimement plébiscitée, faisant de la belle allemande et francophone, la grande favorite au prix d'interprétation dimanche soir !

Mais avant cela, la comédienne concluait sa journée idyllique par la montée des marches de son film. Sur le tapis rouge du Palais des Festivals, habillée d'une élégante robe Jason Wu revisitée de manière florale, Diane Kruger a offert un véritable show glamour. Le public comme les photographes n'avaient d'yeux que pour elle... tout comme Fatih Akin, le réalisateur allemand de 45 ans, qui n'a pas caché son infinie tendresse pour la muse de son film. Entre regards complices et un tendre baiser sous le feu crépitant des flashs, le couple a aimanté tous les regards.

Avant l'équipe du film In The Fade, on a vu quelques autres personnalités notables gravir les fameuses marches. La jurée Jessica Chastain, très en vue dans une tenue Chanel, a posé avec son frère Will, tandis que Paz Vega faisait parler sa fibre glamour dans une robe Armani Privé. Natasha Poly a également fait souffler un vent de sensualité dans une fine robe blanche Hugo Boss, sous les yeux de Christian Louboutin, du juré Paolo Sorrentino et sa femme, de Park Chan-wook et de Pascal Greggory.