Élodie Fontan et Florent Peyre : La belle blonde et le beau brun sont en mission

Après nous avoir emmenés au sommet de l'Everest avec l'irrésistible Ahmed Sylla dans L'Ascension, le réalisateur Ludovic Bernard nous fait voyager dans le Sud de la France dans Mission Pays basque. S'il y a plus de kilomètres entre l'Ile-de-France et l'Himalaya qu'entre Paris et la région basque, le choc des cultures n'en reste pas moins fort ! En témoigne la découverte du coin par une Parisienne qui veut y implanter un supermarché. La jeune femme est incarnée par Élodie Fontan, qui fait face à Florent Peyre. Le tandem est entouré de Damien Ferdel, Ilona Bachelier, Florent Peyre, Ludovic Berthillot et Daniel Prévost qui figurent également au casting.

La révélation de Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu ? et de la série Clem a eu le plaisir de présenter le long métrage à Paris le 4 juillet. Une avant-première qu'elle a assuréE en compagnie de son partenaire à l'écran, Florent Peyre. L'humoriste remarqué dans On ne demande qu'à en rire démarre bien son année 2017 dans tous les domaines puisque, côté vie privée, il est devenu papa d'un petit garçon en début d'année. Avec le beau brun, la belle blonde du cinéma français forme un tandem charmant qui brille sous les projecteurs. Difficile de croire que l'actrice est dévorée par le trac. Pourtant, en interview pour Biba, la compagne de Philippe Lacheau (Babysitting) confiait : "Dès que je mets un pied sur scène, j'ai envie de partir en courant. M'exprimer au micro devant un public ou à la télé, c'est une galère. Le jour où je suis allée chez Drucker, j'ai dû prendre un petit comprimé !"

L'histoire : Sibylle, jeune Parisienne aux dents longues, entend briller dans ses nouvelles fonctions professionnelles en rachetant une quincaillerie au Pays basque afin d'y implanter un supermarché. Elle s'imagine avoir 'roulé' le vieux propriétaire mais ce dernier est sous curatelle. Sibylle doit donc faire affaire avec Ramon, le neveu, pour récupérer son argent et signer au plus vite. Sinon, c'est le siège éjectable assuré. Elle va rapidement s'apercevoir que les Basques n'ont pas l'intention de se laisser faire par une Parisienne, aussi jolie soit-elle.

Mission Pays basque, en salles le 12 juillet 2017