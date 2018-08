Elodie Gossuin topless en vacances : Sa "passion petite sirène"

Ce n'est plus une surprise, Elodie Gossuin aime dévoiler ses formes et sa silhouette de rêve. De nature discrète, elle fait pourtant souvent beaucoup d'effet sur les réseaux sociaux, notamment lorsqu'elle partage des clichés d'elle en bikini ou autre tenues très dénudées. Dernièrement, elle gâtait d'ailleurs ses abonnés avec une photo très sensuelle et topless au bord de l'eau.

A croire que faire tomber le haut de maillot de bain devient une habitude pour l'ancienne Miss France 2001. En effet, cette jolie maman de quatre enfants (deux paires de jumeaux, Jules et Rose 10 ans et Joséphine et Léonard 5 ans avec son mari Betrand Lachérie), a gratifié son compte Instagram d'une publication toujours aussi hot ce dimanche 12 août 2018, de quoi régaler ses admirateurs virtuels.

Elodie Gossuin apparaît donc une nouvelle fois topless en vacances, les cheveux au vent et laissant apercevoir son bronzage parfait et sa ligne filiforme. De dos, elle dévoile son côté sauvage mais aussi enfantin... Car oui, elle porte fièrement un slip de bain aux couleurs du célèbre dessin animé La Petite Sirène. Sa "passion", comme elle l'indique en légende, qui lui rappelle ses douze ans. Une manifestation remarquée sur la Toile qui a réveillé les âmes d'enfants de nombreux de ses followers : "Vive les culottes Ariel", "Très belle sirène", "Extra le slip de bain", "J'ai la même 32 ans et fière de porter des culottes Disney"...

Cette amour pour les films Disney ne date pas d'hier. Lors de sa participation dans Danse avec les Stars (TF1) en 2017, Elodie Gossuin avait volontiers incarné, sur un foxtrot, la fameuse reine des neiges, du dessin animé éponyme.