Emma et Florian (Mariés au premier regard) en couple ? La vérité enfin dévoilée

Depuis leur rencontre lors de la saison 2 de Mariés au premier regard (M6), Emma et Florian semblaient filer le parfait amour. Entre week-ends romantiques et selfies à deux, les candidats de l'émission ne se quittaient plus... jusqu'en mars dernier lorsqu'ils ont annoncé leur rupture. Deux mois plus tard, alors que le duo semble toujours plus proche et complice, Florian brise le silence.

C'est à l'antenne de la chaîne locale Azur TV, où il était invité pour évoquer son association Une vie de ouf, qu'il met les choses au clair. Alors que le doute était permis, Florian l'assure, entre Emma et lui, c'est bel et bien terminé. "Nous sommes restés ensemble neuf mois et nous avons divorcé il y a deux mois", lance-t-il. Et d'ajouter : "Nous avons vécu une très belle expérience ensemble et aujourd'hui cela se passe très bien. Nous sommes restés très proches et très complices." Une mise au point qui risque de décevoir leurs fans...

Un an après avoir participé à l'émission de dating de M6, Florian confie être ressorti "grandi" et "changé" de cette expérience "incroyable". "Elle n'est pas évidente à gérer car compliquée à vivre tout de même. Démarrer une relation sentimentale par la fin et face caméras n'est pas chose aisée, mais quelle leçon de vie !", s'exclame-t-il.

Rappelons que, bien que séparés, Emma et Florian s'affichent toujours ensemble sur les réseaux sociaux. Ainsi, peu après l'annonce de leur rupture, les ex-tourtereaux avaient semé le doute sur la nature de leur relation en s'offrant une nuit à deux, coupés du monde, dans une bulle au beau milieu des bois. Puis, dans la foulée, le duo s'était retrouvé pour un "week-end parfait" au Just Rosé Festival à Sanary-sur-Mer.