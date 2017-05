Emmanuel Macron : Quand il livrait des conseils aux enfants pour être président...

En mars dernier, Emmanuel Macron retournait à l'école en pleine campagne présidentielle, tout comme ses adversaires François Fillon, Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon. Près de deux mois plus tard, et une semaine après la victoire du jeune candidat de 39 ans face à Marine Le Pen, C8 diffuse, dimanche 14 mai, des images inédites de son passage au Tableau !

Dans l'une des séquences coupées au montage, Emmanuel Macron fait face à un enfant qui lui demande de livrer ses conseils pour devenir président. Après un léger temps de réflexion, l'ancien ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique et fondateur du mouvement En marche ! se lance avec honnêteté. Prônant une grande force de travail, le mari de Brigitte Macron pense aussi qu'il ne faut pas hésiter à aller à l'encontre de certains avis. "Il faut parfois faire l'inverse de ce que les gens te conseillent. Moi je l'ai fait plusieurs fois. Personne ne me conseillait de créer un mouvement, de quitter le gouvernement... Il faut une vraie dose de liberté et beaucoup de travail", assure l'ancien candidat. S'il ne faut, selon lui, pas "être obsédé" par cette fonction, un facteur incontrôlable vient se mêler à cette activité si spécifique : le destin.

Emmanuel Macron ne le savait pas encore en tournant ce documentaire inédit de Mélissa Theuriau et de Caroline Delage - qui a rassemblé 1,3 million de téléspectateurs, soit 5,4% du public lors de sa diffusion en mars -, mais le destin lui a largement souri en ce mois de mai.

C'est dans cette même réalisation qu'Emmanuel Macron s'était montré particulièrement touchant en évoquant son choix de ne pas avoir d'enfant avec son épouse Brigitte. "C'est un choix que j'ai fait. Ma femme Brigitte [Brigitte Trogneux, son ancien professeur de français et de théâtre, NDLR], elle avait trois enfants [Sébastien (né en 1975), Laurence (née en 1977) et Tiphaine (née en 1984), NDLR]. Il y a en a qui étaient grands quand je les ai connus et il y en a une qui était plus petite. La dernière, elle avait votre âge. Et après, on s'est posé la question et moi, j'ai considéré que le plus important, c'est qu'on élève bien ses enfants, qu'on les aime. Et puis moi, j'ai sept petits-enfants", avait-t-il déclaré sous les yeux ébahis des enfants.