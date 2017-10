Emmanuel Macron : Son coach vocal dévoile ses petits secrets

Le temps où sa voix déraillait ou s'envolait dans les aiguës parce qu'il hurlait "c'est notre projet" appartient bien au passé. Pour affronter la foule de ses meetings, Emmanuel Macron a fait appel à Jean-Philippe Lafont, ancien baryton, reconverti en coach vocal quand une chute dans un escalier a mis fin à quarante ans de carrière internationale. Interrogé dans Le Parisien pour la sortie de son livre – Avec voix et éloquence, édition Larousse, sorti le 18 octobre -, le coach raconte sa rencontre et son travail avec celui qui allait devenir président.

Raz de marée

Jean-Philippe Lafont est privé de sa carrière de baryton fin 2016. Il se reconvertit dans le coaching vocal et, très tôt, il est recommandé à Emmanuel Macron, alors candidat d'En marche ! pour l'élection présidentielle. C'est le site de L'Opinion qui révèle en premier leur collaboration. Aujourd'hui dans Le Parisien, on apprend que l'ancien chanteur d'opéra et le futur président se sont rencontrés la veille du meeting de Versailles, le 9 décembre 2016, premier grand rassemblement des militants d'En marche ! Jean-Philippe Lafont prévient Emmanuel Macron : "Des milliers de militants crieront : 'Macron président !' Attention à ce raz-de-marée sonore qui risque de vous déstabiliser." Pour autant, le futur président se laisse emporter, sa voix finit par dérailler et Jean-Philippe Lafont de ne pas lui faire de cadeau : "Vous avez forcé, vous payez l'addition."

Dès lors, le duo met en place un planning de séances de travail, dix fois deux heures jusqu'à l'élection. Emmanuel Macron doit trouver sa voix, lui qui avait tendance à "parler plus bas pour gagner en maturité". Il réapprend à respirer, muscle sa nuque, s'entraîne sous la douche, fait des vocalises, surveille son repos bien qu'il ne dorme que trois heures par nuit. Jean-Philippe Lafont distille ses bons conseils et son enseignement porte ses fruits. Quand il entend Emmanuel Macron s'adresser à la France, devant la pyramide du Louvre la nuit de son élection, le baryton estime que le président a fait de grands progrès : "Ce soir-là, ça avait vraiment de la gueule."

Dans Le Parisien, Jean-Philippe Lafont donne ses conseils et tord le cou à quelques idées reçues comme celle qu'il faudrait respirer par le ventre. À lire dans l'édition du jour. Ce 24 octobre, Emmanuel Macron a reçu le Premier ministre d'Irlande, Léo Varadkar, au palais de l'Élysée à Paris.