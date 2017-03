EnjoyPhoenix : Accusé de profiter d'elle, son petit ami réagit !

EnjoyPhoenix est une femme heureuse. Dimanche 5 mars, la youtubeuse annonçait sur Instagram qu'elle était en couple. Après quoi, elle avait dévoilé l'identité de l'heureux élu le week-end dernier, sur Snapchat.

Ses fans ont ainsi découvert qu'il s'agissait de Florian, alias Rookiz. Un youtubeur qui réalise des vidéos de gaming et des Vlogs. Et on espère que le jeune homme a le coeur bien accroché car les premières critiques n'ont pas tardé à fuser. En effet, il a rapidement été accusé par les internautes de vouloir profiter de la notoriété de Marie Lopez (de son vrai nom) pour faire la promotion de sa chaîne. Afin de prouver que ce n'était pas le cas, Florian a fermé sa chaîne YouTube.

Avant cela, le beau brun avait répondu à une internaute qui le comparait à Wartek, l'ancien petit ami d'EnjoyPhoenix, comme le dévoile Public qui a réussi à se procurer une capture d'écran avant la fermeture du compte. "Un peu Anil numéro 2 au final une fois avec Marie, vous décidez à vous mettre au Vlog", à écrit son détracteur. Et Rookiz de répondre : "Désolé de te décevoir mais non, le Vlog fut posté plus tôt et j'ai même mis ma chaîne de côté pour éviter ce genre de remarques."

Le message est passé !