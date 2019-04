Eva Longoria épatée par son fils Santiago et déchaînée avec Ricky Martin

La princesse Madeleine de Suède, l'acteur Hugh Jackman, Laeticia Hallyday... La liste des stars en spring break s'allonge ! Eva Longoria y a inscrit son nom en s'envolant pour Saint-Barthélemy et en posant ses valises à la villa Jade, propriété des Hallyday. La maman de l'adorable Santiago poursuit ses vacances de rêve à Porto Rico et a fait étalage de ses talents de danseuse hors pair.

Ce week-end, Eva Longoria a quitté Saint-Barthélemy. Elle a informé ses plus de 6 millions d'abonnés Instagram de son départ en publiant une photo de son bébé Santiago (10 mois), adorable dans un body blanc imprimé d'avocats, et elle. L'actrice de 41 ans permet aux internautes de suivre ses aventures et leur a signalé sa bonne arrivée à San Juan, capitale de Porto Rico.

"Santi" (le surnom de Santiago), son "petit avocat" comme elle l'a écrit dans l'un de ses posts en référence à la tenue du garçonnet, est évidemment du voyage. Samedi 27 avril, le petit garçon a profité d'une balade dans le quartier du Vieux San Juan avec sa maman et l'a impressionnée lors d'une rencontre avec d'un pirate à la tête de mort. "Il n'a même pas pleuré", s'est étonnée Eva Longoria.