EXCLU – Friends Trip 4 : Les quatre équipes dévoilées !

Dès ce lundi 8 janvier 2018, Friends Trip revient pour une quatrième saison sur NRJ12, avec Benjamin Machet aux commandes. Quelques semaines plus tôt, le pré-générique avait été dévoilé. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'aventure promet de nombreux rebondissements... À quelques minutes de la diffusion du premier épisode du programme, Purepeople vous dévoile en exclusivité la composition des quatre équipes.

Astrid Nelsia (Les Vacances des Anges 2) se retrouvera avec Vincent Queijo (Les Vacances des Anges 2) et Sarah Martins (The Game of love). La seconde équipe sera composée de Corentin, ex-aventurier de Koh-Lanta Cambodge (TF1), Coralie Delmarcelle (Les Anges 7) et Dominique Damien, dénicheur de talents et créateur du concours Génération mannequin.

Le très musclé Adrien (Les Princes de l'amour) vivra son aventure aux côtés de Claire Tomek et Tom, tous les deux repérés dans l'émission 10 couples parfaits (NT1). Enfin, la dernière équipe est celle de Quentin Garcia, frère de Thibault Kuro et ancien candidat de 10 couples parfaits, Amélie Neten et Laura, une anonyme.

D'autres candidats rejoindront également Bali en cours de jeu, à l'instar de Benoît Dubois, chroniqueur dans le Mad Mag (NRJ12), ainsi que sa maman. Elsa Dasc (Les Princes de l'amour) retrouvera son ex Adrien. Julie Robert et Charles de Secret Story 11 feront également une apparition dans le programme, tout comme Charlotte (Les Marseillais), Florian Roche (La Villa des coeurs brisés), Mathilde (Ninja Warrior) et Thomas (Les Vacances des Anges 2).