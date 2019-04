Exclu – Iris Mittenaere : Anthony Colette "fera toujours partie de ma vie"

Entre deux répétitions pour son prochain spectacle au Paradis Latin, Iris Mittenaere fête ce 3 avril le lancement de sa collection pour la marque Morgan. Lors de la soirée parisienne célébrant cette nouvelle collaboration mode, le le 14 mars dernier, Purepeople.com est allé à la rencontre de l'ancienne Miss France et Miss Univers. L'occasion pour cette Lilloise de 26 ans de se prêter au jeu une photo/un hashtag.

Particulièrement active sur Instagram, Iris Mittenaere compte pas moins de 2,1 millions d'abonnés sur le réseau social. Une communauté qui a notamment suivi son aventure jusqu'en finale de Danse avec les stars l'hiver dernier. Sa complicité avec son partenaire, Anthony Colette, a d'ailleurs certainement contribué à la conduire sur le podium. L'émission terminée, la reine de beauté confie être restée proche de son danseur : "Bien sûr, on est resté en contact avec Anthony, on s'adore, ça restera un de mes amis, il fera toujours partie de ma vie et je l'adore, a-t-elle confié en revoyant un selfie d'eux publié sur Instagram. On s'est rencontré pendant l'aventure, on a créé de vrais liens et on se parle tout le temps."