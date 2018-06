Francis Lalanne : Le chanteur raconte son sacrifice pour ses enfants

En chemin pour assister à l'enterrement de son amie Maurane, le chanteur de 59 ans a accordé une nouvelle interview à Public, ce 1er juin 2018. L'occasion pour Francis Lalanne d'évoquer sa vie de famille, mais également ses bottes fétiches, les tatouages et Brigitte Macron.

"On était ensemble l'avant-veille de sa mort, confie-t-il au sujet de Maurane, décédée le 7 mai. On a bu des bières, on a rigolé, on a chanté ensemble. Quand j'ai appris la nouvelle, je n'y croyais pas..." Quelques jours plus tard, l'interprète d'On se retrouvera était en Belgique aux côtés de Zazie, Pascal Obispo et Muriel Robin pour les funérailles de la chanteuse.

Pour mes enfants, on a déclenché le plan Orsec

Toujours accompagné de sa guitare, Francis Lalanne reste un voyageur sans attaches, un SDF comme il a pu l'évoquer lors de précédentes interviews : "Ma maison familiale est en Australie, mais mon métier fait que je dois souvent prendre mes quartiers en Europe, explique-t-il. Je suis SDF, dans le sens où je suis très nomade, mais j'ai toujours précisé que j'étais Sans difficultés financières, aussi. Certaines personnes ont volontairement déformé mes propos pour me caricaturer."

Le chanteur de 59 ans est le père de quatre enfants nés de son mariage avec Stella Sulak. S'ils sont aujourd'hui séparés, Francis Lalanne reste proche de sa famille qui vit au bout du monde. Une décision radicale qui lui a permis de préserver ses enfants : "J'ai éloigné ma famille de ma notoriété, ça c'est mon sacrifice, témoigne t-il. Avec leur mère, quand ils sont devenus pré-ados, et qu'à l'école ça a commencé à être un problème, on a déclenché le plan Orsec et on est partis au bout du monde. Aujourd'hui, ils me remercient d'avoir fait ça."

Mes bottes sont comme un doudou

Que les fans s'attendent à un prochain changement de look de la part de l'artiste dont l'uniforme cheveux longs et cuissardes en cuir fait pleinement partie de son personnage. "Mes bottes sont un peu comme un doudou et il va bien falloir que je les lâche un jour", annonce-t-il. Quand à ses cheveux, l'envie d'un changement radical lui trotte dans la tête : "J'attends qu'ils deviennent blancs pour me raser la tête complètement et me faire faire des tatouages dessus. Je n'en ai pas encore mais ça commence à me titiller... Je me ferais bien tatouer le visage de mes enfants. Il faut s'amuser."

Francis Lalanne retrouvera son personnage de Narcisse Lalanne pour le retour de l'émission Fort Boyard du France 2 cet été.