Francis Letellier (France 3) gay et marié : La réaction du public

Voilà plus de 20 ans que Francis Letellier officie chez France 3 ! Heureux à la présentation des émissions Soir 3 et Dimanche en politique, le journaliste de 53 ans est également comblé dans sa vie privée. Depuis 2015, ce dernier est marié à l'homme de sa vie, Bruno. C'est lors d'une interview pour Télé Loisirs qu'il s'était confié sur son mariage en mai dernier : "Je vis à Paris mais je fais des allers-retours avec la Bretagne car mon conjoint, Bruno, vit à Dinan. Lui aussi fait des allées et venues entre les deux villes. Nous nous sommes mariés en 2015. Ce n'était pas un acte militant."

Cinq mois après, Francis Letellier est revenu sur son mariage dans les colonnes de Télé Star. Il s'est notamment exprimé sur la réaction des téléspectateurs de France 3 quand ils ont appris son homosexualité. "J'ai reçu des courriers de téléspectateurs et des tweets de gens qui me remerciaient, que ça les avait aidés", a-t-il commencé. Une partie du public s'étonne encore de l'union de Francis Letellier avec Bruno : "Certains ne s'attendaient pas à lire que le présentateur du Soir 3 puisse être marié à un homme."

Fort heureusement, Francis Letellier n'a eu que des messages positifs. "Mais, il n'y a pas eu de polémiques. Si c'est dit simplement, les gens réagissent simplement", a-t-il conclu.

Une interview à retrouver dans son intégralité dans le magazine Télé Star, disponible le 22 octobre en kiosques.