François Hollande et Julie Gayet, duo stylé face aux stars de "Dix pour cent"

Le compte à rebours est lancé pour le retour de Dix pour cent sur France 2. Le tournage de la saison 3 vient de se terminer, et c'est avec une soirée en bonne et due forme que toute l'équipe a fêté cet événement, autour notamment du producteur et créateur de cette série très appréciée du public, Dominique Besnehard.

Au Montana ce mercredi 25 avril 2018, on a ainsi croisé un Thibault de Montalembert déchaîné (non loin de son fils et véritable copie conforme, Nevil), Grégory Montel, Liliane Rovère, Nicolas Maury, Fanny Sidney, Laure Calamy ou encore Philippine Leroy-Beaulieu mais aussi l'une des guests du show, Julie Gayet. La comédienne avait fait une apparition on ne peut plus remarquée dans la saison 1 avec une allusion évidente à sa relation avec François Hollande. Et c'est justement aux côtés de ce dernier qu'elle a pris part à cette soirée de fin de tournage. Très chic dans un costume-cravate bleu, l'ancien président de la République est apparu tout sourire aux côtés de sa dulcinée et des agents de stars interprétés par Thibault de Montalembert et Grégory Montel.

Sur leur chemin, les deux tourtereaux ont croisé Anne Gravoin, dont il s'agissait de la première apparition publique depuis l'annonce de sa rupture avec l'ex-Premier ministre Manuel Valls. C'est donc en célibataire que la violoniste et productrice de spectacles a pris part à la soirée, non loin de la jolie Lou Gala (Les Tuche 3), de Jean-Louis Tribes, Antoine Gouy, Geoffrey Gervais ou encore Stéphane Foenkinos.

Annoncée pour l'automne, la saison 3 de Dix pour cent verra notamment, d'après VSD, Jean Dujardin souffrir du "syndrome Daniel Day-Lewis", à savoir qu'il "aura du mal à enchaîner un rôle très exigeant et une comédie populaire". Monica Bellucci incarnera une "célibataire [qui cherche] le grand amour". Gérard Lanvin, lui, se verra "voler la vedette par un jeune homme qu'il a fait engager par bonté d'âme", alors qu'Isabelle Huppert, contraindra son agent Gabriel (Grégory Montel) à se plier en quatre parce qu'elle a accepté deux tournages à des dates concomitantes, "dont un pour lequel elle a signé un contrat d'exclusivité". Enfin Béatrice Dalle, qui fut l'une des clientes de Besnehard, "tentera de se défaire des griffes d'un réalisateur passionné mais très pervers qui n'hésite pas à manipuler ses actrices et à les brutaliser pour obtenir ce qu'il veut". Le sixième et dernier épisode sera consacré aux 30 ans de l'agence ASK, avec le retour annoncé d'anciens guests !