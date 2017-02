George Clooney bientôt papa de jumeaux : Matt Damon s'en amuse beaucoup...

George Clooney et sa femme Amal attendent des jumeaux. Après être celui qui a officialisé l'heureuse nouvelle, Matt Damon a récidivé. Invité sur le plateau d'Ellen DeGeneres dans le cadre de la promotion du film La Grande Muraille qui sort ce vendredi aux États-Unis, l'interprète de Jason Bourne a de nouveau évoqué la future paternité de son ami.

L'acteur américain s'est d'abord amusé que, dans leur groupe d'amis, George Clooney ait attendu jusqu'à aujourd'hui pour fonder une famille alors que les enfants des uns et des autres étaient sur le point d'entrer à la fac ou de quitter le nid familial. "C'est drôle mais c'est génial, ils vont passer du bon temps avec eux", confie Matt en parlant des jumeaux qui sont attendus pour le moins de juin.

Lorsque Ellen DeGeneres lui a demandé ce qu'il pensait de l'arrivée de deux enfants d'un coup – un garçon et une fille, a annoncé une journaliste américaine précédemment –, Matt Damon a répondu, avec beaucoup d'humour. "Il m'a dit 'ouais mais toi, tu en as quatre' et je lui ai répondu 'Ouais mais pas tous ensemble. On les a faits un par un', ironise-t-il. Je ne sais pas comment les gens font avec des jumeaux. Ces nuits sans sommeil... et il y en aura deux ? C'est impossible, en fait."

Papa pour la première fois, George Clooney se poserait beaucoup de questions. Selon People, l'acteur américain de 55 ans serait un peu angoissé. Le magazine américain cite une source proche du couple : "George est surexcité mais aussi nerveux. Il est tout excité à l'idée d'avoir des enfants, mais il a aussi cette normale dose de stress qui vient avec le fait de devenir parents." S'il ne s'attarde pas sur le genre de père que sera George Clooney, ce proche ne tarit pas d'éloges à propos d'Amal qui "sera une mère fantastique" parce qu'elle est "intelligente, aimante, drôle, futée et maternelle".