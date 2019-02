Gilles Lellouche pas peu fier, non loin de Sandrine Kiberlain et Élodie Bouchez

Le Prix Daniel Toscan du Plantier 2018, qui distingue le meilleur producteur français de l'année, a été décerné à Alain Attal, producteur de deux des grands favoris pour les César, Le Grand Bain et Pupille, a annoncé mardi 19 février 2019 l'académie des Arts et Techniques du cinéma. Un beau trophée remis à quelques jours de la cérémonie des César, qui se tient le 22 février prochain.

Avec une trentaine de films à son actif dont Les Petits Mouchoirs, Ne le dis à personne, Mon Idole et Polisse, le producteur Alain Attal (Trésor Films) a été élu par les membres d'un collège de 1 265 votants, dont les artistes et techniciens ayant fait l'objet d'une nomination aux César depuis 2008.

Le Grand Bain, comédie à succès sur des cabossés de la vie qui s'adonnent à la natation synchronisée (10 nominations), et Pupille de Jeanne Herry sur le parcours d'une adoption (7 nominations), sont notamment en compétition pour le César du meilleur film. Point commun entre ces deux oeuvres, outre leur qualité et leur producteur, c'est Gilles Lellouche. Réalisateur du Grand Bain, il est aussi l'un des acteurs de Pupille. Tout sourit à la star française de 46 ans, qui n'était pas peu fière lors de la remise du trophée, tout comme ses partenaires de Pupille, Sandrine Kiberlain et Élodie Bouchez.

Au cours de cet événement, on a également pu croiser Julie Gayet dans ses habits de productrices, avec sa partenaire professionnelle de Rouge International, Nadia Turincev. Leur film, Le Procès contre Mandela et les autres de Nicolas Champeaux et Gille Porte, est nommé dans la catégorie meilleur film documentaire.

L'an dernier, le Prix Daniel Toscan du Plantier avait été décerné à Marie-Ange Luciani et Hugues Charbonneau, producteurs de 120 Battements par minute, un long métrage qui avait été ensuite sacré aux César... De quoi présager le meilleur pour la comédie tendre de Gilles Lellouche primée hier.