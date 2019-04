Guillaume Canet au top avec Marion Cotillard, casquette vissée sur la tête

Le 17 avril plus précisément, Guillaume Canet était au cinéma le Rex d'Andernos-les-Bains dans le bassin d'Arcachon, tout près du Cap-Ferret où il a tourné son diptyque sur l'amitié. Le cinéaste n'était pas seul lors de cette projection : sa compagne et actrice fétiche Marion Cotillard, casquette sur la tête, son grand copain qui l'a dirigée il y a peu dans Le Grand Bain, Gilles Lellouche, François Cluzet, l'ostréiculteur-acteur Joël Dupuch, ou encore le nouveau de la bande José Garcia : l'ambiance était joyeuse en Gironde ! Le même jour, une deuxième projection pour les acteurs et leurs proches a été organisée, suivie d'une fête afin de célébrer leurs retrouvailles sur le lieu du tournage.

Nous finirons ensemble nous permet de retrouver la bande d'amis découverte en 2010 dans Les Petits Mouchoirs. Les potes de Max (Cluzet) débarquent dans sa belle maison de vacances, trois ans après s'être vus pour la dernière fois. Max s'enfonce alors dans une comédie du bonheur qui sonne faux et qui mettra le groupe dans des situations pour le moins inattendues. Les enfants ont grandi, d'autres sont nés, les parents n'ont plus les mêmes priorités... Les séparations, les accidents de la vie... Quand tous décident de ne plus mettre de petits mouchoirs sur les gros bobards, que reste-t-il de l'amitié ?

Le film aurait pu ne jamais voir le jour. Une fois la première version du scénario terminée, Guillaume Canet l'a fait lire aux comédiens : "Qui me l'ont renvoyée dans la gueule", confie-t-il dans le magazine Première. "Je suis tombé des nues. Mais avec le recul, leurs réactions ont été bénéfiques." Il a alors retravaillé son script pour remotiver sa troupe, sachant "qu'il suffisait d'un seul refus pour foutre le projet en l'air". Après un travail de réécriture acharné, il a convaincu : "Dans la vie, dès qu'on me déconseille de faire quelque chose, je fonce tête baissée. J'ai toujours suivi mon instinct envers et contre tous."

Nous finirons ensemble, en salles le 1er mai 2019