Heidi Klum et Tom Kaulitz in love à Cannes : Baisers en pagaille !

Lorsque Heidi Klum a débarqué à l'aéroport de Nice le 16 mai 2018, c'était sans aucun doute pour participer à l'incontournable gala de l'amfAR qui s'est déroulé jeudi 17 mai, lors duquel elle a officialisé avec son nouvel amoureux. Le célèbre mannequin allemand de 44 ans n'est donc pas arrivé seul en provenance de Los Angeles mais accompagné de celui qui partage sa vie depuis quelques mois, Tom Kaulitz du groupe allemand Tokio Hotel.

À la veille du gala de l'amfAR, l'ex de Seal et le musicien de 28 ans ont été repérés à leur arrivée à l'aéroport de Nice où des fans les attendaient. Disponible pour signer quelques autographes et offrir quelques photos souvenir, Heidi Klum a tout de suite sorti le grand jeu. L'animatrice d'America's Got Talent portait un haut lingerie noir très décolleté. Très probablement l'une de ses créations pour sa marque de sous-vêtements Heidi Klum Intimates.

À peine le couple avait-il débarqué sur la Croisette qu'il s'est offert un déjeuner en terrasse dans l'un des établissements les plus prisés de la côté, l'Eden Roc. Le prestigieux hôtel voit défiler les stars lors du Festival de Cannes et accueille traditionnellement le gala de l'amfAR. Très loin d'être seuls pour ce premier déjeuner dans le Sud de la France, Heidi Klum et Tom Kaulitz ne se sont pas montrés discrets, échangeant de nombreux baisers. La dernière fois que les amoureux s'étaient affichés aussi câlins remonte à leurs vacances torrides à Cabo San Lucas, au Mexique.

Lors du gala de l'amfAR, Heidi Klum et Bill Kaulitz n'ont pas réussi à passer la soirée sans s'embrasser. Les amoureux ont multiplié les gestes tendres à table.

Dernièrement en couverture du magazine ELLE, Heidi Klum s'est confiée sur sa vie amoureuse. "J'aurais adoré trouver l'homme parfait et vieillir à ses côtés, a-t-elle déclaré. Mais on ne trouve pas l'amour en claquant des doigts. Je rame autant que les autres, vous savez !" Si l'icône de mode semble aujourd'hui épanouie aux côté du jumeau de Bill Kaulitz, elle a essuyé de nombreux revers et compte deux divorces à son actif, avec Ric Pipino puis avec Seal. La maman de Leni, Henry, Johan et Lou n'a pas non plus été servie avec Flavio Briatore et Vito Schnabel qui l'ont tous les deux trompée.