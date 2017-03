Ian Somerhalder, Martin Solveig... : Passionnés de montres et de hi-tech

Il n'y a pas qu'à Genève, ville du Salon international de la haute horlogerie où ont récemment été vus Charlotte Casiraghi et Pierre Niney, que se réunissent les passionnés de montres ! D'autres personnalités ont découvert à Londres, la nouvelle création de Montblanc. Ian Somerhalder et Martin Solveig étaient de la partie.

Ce jeudi 16 mars, Montblanc a dévoilé et fêté le lancement imminent de la Summit, une collection de montres connectées conçue en partenariat avec Google. L'événement a eu lieu au 42e étage du Leadenhall. Le PDG de Montblanc, Jérôme Lambert, y a accueilli les invités de cette soirée mariant savoir-faire artisanal et technologie.

Parmi ces invités, figuraient donc l'acteur Ian Somerhalder et le DJ et producteur français Martin Solveig, passé aux platines après un passage obligé sur le photocall. La grande soeur de l'actrice et top model Cara Delevingne, Poppy Delevingne, le musicien Dougie Poynter (membre du groupe McFly), le mannequin Ben Dahlhus, l'acteur Rafael Novoa et son épouse Adriana Tarud, ainsi que le plongeur olympique Chris Mears figuraient également sur la liste de convives de cette présentation festive. Elle fut suivie d'une initiation au monde de la montre Montblanc Summit par les principaux auteurs de la collection.

Même en l'absence de ses prestigieux ambassadeurs, Montblanc régale ses fans et clients. Les futurs propriétaires de la pièce profiteront notamment d'un système d'exploitation pour montres connectées Android Wear 2.0, d'un moniteur cardiaque pour suivre très précisément leur activité physique, ainsi que d'une sélection d'applications préinstallées comme Uber, Foursquare et Runtastic.

La Montblanc Summit sera disponible dès le moi de mai.