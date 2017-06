Iggy Azalea : Fesses rebondies et bikini sexy, elle fait des vagues au Mexique

L'heure des vacances d'été a sonné avec un peu d'avance pour Iggy Azalea. Alors qu'elle fêtera ses 27 ans le 7 juin, la chanteuse australienne a été repérée ce lundi par les paparazzi lors d'une promenade en mer, au Mexique.

De passage à Cabo San Lucas avec un groupe d'amis, la rappeuse a su se faire plaisir, yacht luxueux et activités sportives étant au programme des réjouissances. Entre deux plongées rafraîchissantes et des bains de soleil qui lui permettront de faire le plein de vitamine D, Iggy Azalea s'éclatait comme une petite folle, alternant jet-ski et paddle avec une aisance déconcertante. Il faut dire que madame, notamment passionnée d'équitation, est très sportive.

En grande forme, l'ex-conquête éphémère de French Montana était tout sourire, lunettes vissées sur le nez et cheveux tressés comme à son habitude. Vêtue d'un bikini lavande qui mettait en valeur ses formes pulpeuses, Iggy Azalea était très sexy, fière d'afficher sa silhouette voluptueuse. Au cours des dernières années, la jeune femme n'a d'ailleurs jamais caché son amour du bistouri et s'était vantée d'avoir fait refaire son visage mais également plusieurs parties de son corps, comme sa poitrine. Son impressionnant postérieur, quant à lui, a subi quelques injections.

Côté actualité, l'ancienne fiancée de Nick Young a officiellement signé son grand retour dans les bacs. Son nouveau single, Switch, est disponible depuis quelques jours sur les plateformes de téléchargement et son deuxième album, Digital Distortion, sortira le 30 juin après avoir été repoussé maintes fois. L'été 2017 sera le sien ou ne sera pas...