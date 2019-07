Iris Mittenaere critiquée pour ses photos sans maquillage : elle s'agace !

Certains internautes ne manquent pas de cran et la belle Iris Mittenaere a encore pu le constater, à ses dépens, ce 7 juillet 2019.

En effet, après que notre incontournable Miss France et Miss Univers 2016 a décidé de poster des photos d'elle divine en bikini (et surtout sans maquillage !), elle a dû affronter de nombreux commentaires déplacés critiquant son apparence au naturel... Il fallait oser. Face à ces mesquineries, Iris (26 ans) a choisi de prendre la parole.

Elle a donc écrit ce dimanche, désarçonnée par ces bassesses : "Maquillée : enlève tout ce maquillage. Pas maquillée : mets du maquillage, moche sans maquillage, quelconque, vilain petit canard, masculine. Comment voulez-vous que nos petites soeurs aient confiance en elles. Comment voulez-vous qu'elles s'affichent comme elles sont et s'acceptent si les femmes se dénigrent les unes les autres de cette façon." Et l'ex-petite amie de l'humoriste Kev Adams de poursuivre : "Oui, le maquillage c'est cool, on adore et c'est bien pour ça qu'on en met. Mais c'est important d'encourager les femmes à s'aimer, avec ou sans."

Quoiqu'il en soit, Iris Mittenaere peut rapidement se consoler en se rappelant que côté carrière, elle est toujours au top ! La bombe qui a brillé lors des récents défilés parisiens de la dernière Fashion Week sera bientôt sur nos petits écrans en tant que coanimatrice de la nouvelle saison de Ninja Warrior sur TF1. Elle continue aussi d'émerveiller le public en tant que meneuse de revue dans le spectacle L'Oiseau paradis qui se joue actuellement au Paradis Latin. Bref, il en faut plus pour arrêter la belle Iris !