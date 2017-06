Iris Mittenaere : Égérie fascinante d'une marque de beauté 100% française

Comme sa consoeur Laury Thilleman l'an passé avec la marque Biotherm, Iris Mittenaere se lance à la conquête d'une nouvelle compétence de reine de beauté : jouer les égéries pour une griffe de cosmétique.

Il y a peu, la marque 100% française de soins de beauté Mary Cohr a souhaité que la sublime Miss Univers 2016 endosse le rôle d'ambassadrice de ses nouveaux produits. C'est donc un nouveau challenge qu'a souhaité relever celle qu'on a pu voir dans les gradins de Roland-Garros très proche de M Pokora en signant ce nouveau contrat.

Avec un agenda bien trop chargé depuis l'obtention de sa nouvelle couronne, la jeune femme de 24 ans assurera donc la promotion de la nouvelle gamme de la griffe dont elle est totalement gaga, et ce dans le monde entier. De Paris à New York, l'étudiante en chirurgie dentaire n'aura certainement pas de mal à honorer ce nouveau statut puisqu'à l'image de la marque de cosmétiques Mary Cohr, Iris est naturelle et raffinée.

C'est la toute première fois que la griffe Mary Cohr s'offre le visage d'une reine de beauté pour une campagne publicitaire. L'enseigne reconnue depuis plus de quarante ans pour ses innovations en matière de soins pour la peau n'aura aucun problème à rester leader sur son marché, notamment grâce à la Frenchy la plus internationale.