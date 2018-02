Iris Mittenaere et Camille Cerf : Pose hot au spa, karting... Leur folle virée !

Le lendemain, les jeunes femmes se sont offert un moment de franche rigolade en faisant un peu de luge. Après quoi, elles ont tenté le karting sur glace, ainsi qu'une virée avec des chiens de traîneau. Sans oublier leur passage dans un igloo assez impressionnant. Une bonne nuit de repos s'imposait donc après cette folle journée !

Et, histoire de se détendre un peu plus, Camille Cerf et la future animatrice de TF1 (?) ont profité d'une bonne séance de massage, ce jeudi 22 février 2018. Des instants immortalisés et dévoilés sur leurs comptes Instagram (à découvrir dans notre diaporama).

Depuis qu'Iris Mittenaere a été sacrée Miss France, le 19 décembre 2015, Camille Cerf et la belle brune de 25 ans s'affichent très complices sur les réseaux sociaux. Une amitié qui a beaucoup fait jaser. Des médias internationaux ont en effet supposé que les reines de beauté étaient en couple. Des ragots démentis par les principales intéressées. "Ça nous a tellement fait rire ! On adore raconter ça aux gens, on en joue, on en rigole. Il n'y aurait aucun mal à être en couple, mais non, nous ne le sommes pas", avait par exemple confié Iris au détour d'un entretien accordé à TV Grandes Chaînes, en juillet 2017.