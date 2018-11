Jade Leboeuf et Carla Ginola réunies pour une soirée parisienne extravagante

Qui dit nouvelle adresse unique dit grande fête. À l'occasion de l'inauguration de l'Hôtel de Berri, A Luxury Collection Hotel situé dans le très chic 8e arrondissement de Paris, une grande soirée a été organisée le 28 novembre 2018 par la directrice générale de l'établissement, Laetitia Elmaleh.

Ce dernière a invité la presse française et internationale, des influenceurs et des célébrités à découvrir cette nouvelle adresse lors d'une soirée placée sous le signe de l'extravagance. Le décor de l'hôtel a été mis en lumière par Haqîm Bey pour faire vivre aux invités une expérience hors du temps : jeux de lumières et reflets dans le lobby et son cabinet de curiosités revisitées aux miroirs fantastiques... Le parcours s'est achevé par la découverte de la Suite N°12 : les invités ont pu découvrir une installation digitale et une visite virtuelle de l'hôtel mettant en scène l'hommage aux arts décoratifs français de chaque espace de l'Hôtel de Berri.

Deux filles de footballeurs faisaient partie des nombreux invités : Jade Leboeuf, fille de Franck Leboeuf, et Carla Ginola, fille de David Ginola. Tandis que la candidate de la saison 8 de Danse avec les stars (éliminée d'entrée avec Anouar Toubali) était accompagnée de l'une de ses amies, Jade Leboeuf est quant à elle venue avec celui qu'elle a épousé en juillet dernier et qui n'est pas un inconnu : Stéphane Rodrigues, candidat de la saison 7 de Secret Story.

Caroline de Maigret, femme de Yarol Poupaud et amie de la maison Chanel, le comédien Vincent Perez et sa femme Karine Silla, les Brigitte, la comédienne Valérie Bonneton (Fais pas ci, fais pas ça, La Ch'tite Famille...) ou encore Frederic Beigbeder ont tous participé à cette belle soirée.