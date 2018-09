Jeanfi Janssens (DALS 9): Le nombre de kilos qu'il a perdus avant la compétition

L'heure de la compétition a enfin sonné ! Ce samedi 29 septembre 2018, TF1 lançait la neuvième saison de Danse avec les stars. Les fans de l'émission ont découvert les onze personnalités sélectionnées sur le parquet pour la première fois. Si certaines d'entre elles appréhendaient le direct, l'apprentissage des chorégraphies ou encore les critiques du jury, il y en a un qui aborde plutôt sereinement ses futurs passages.

Il s'agit de Jeanfi Janssens. L'humoriste et chroniqueur des Grosses Têtes sur RTL, s'est en effet bien préparé durant l'été et ne craint pas de s'afficher devant le public et les téléspectateurs, notamment physiquement. En effet, Jeanfi semble très confiant à l'idée de dévoiler sa silhouette amincie. C'est ce qu'il nous a révélé lors de la conférence de presse du show : "Je suis beau encore, je suis vieux mais je ne suis pas fini !", blague-t-il avant d'ajouter plus sérieusement : "Tu m'aurais posé la question il y a trois mois, je ne t'aurais pas dit la même chose parce que j'avais quatre kilos en plus."

Déterminé à être au mieux de sa forme, Jeanfi n'a pas chômé pendant la période estivale : "L'été m'a aidé, j'ai fait du cardio, j'ai couru. Je n'ai pas démissionné de mon corps, je fais encore attention donc danser torse nu, ça ne me fait pas peur." Maintenant qu'il se sent bien dans son corps, Jeanfi Janssens devra prouver qu'il a aussi sa place dans la compétition !

