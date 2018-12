Jenifer : Tout sur sa robe portée pour l'élection de Miss France 2019

Samedi 15 décembre 2018, TF1 diffusait l'élection de Miss France 2019, retransmise en direct du Zénith de Lille. Une soirée magnifique au cours de laquelle Vaimalama Chaves, Miss Tahiti, a été couronnée. La jolie brune a été choisie par les téléspectateurs ainsi que par le jury 100% féminin présidé par Line Renaud et dont Jenifer faisait partie. La chanteuse de 36 ans a divisé les internautes avec sa tenue...

Jenifer était perchée sur une paire d'escarpins à paillettes argentées et portait une robe oversize, longueur genoux, de couleur noire à maxi col blanc et noeud rouge. Un look qu'elle portait à merveille mais qui est loin d'avoir fait l'unanimité auprès des internautes sur Twitter qui trouvait que celui donnait un petit côté magistrat. Pour faire partie d'un jury, c'était plutôt bien pensé.