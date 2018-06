Jennifer Aniston : Célibataire et stylée avec Courteney Cox

Le respect de l'environnement est l'une des nombreuses causes défendues par les stars. Jennifer Aniston et Courteney Cox ont rejoint le combat. Les ex-héroïnes de la série Friends ont été rejointes par Leslie Mann, Cindy Crawford et leurs enfants.

Samedi, Chanel a réveillé la lutte pour la protection de l'environnement. La Maison française a convié plusieurs célébrités dans une résidence privée à Malibu pour un dîner caritatif au profit de l'organisation NRDC (Natural Resources Defense Council). L'épouse séparée de Justin Theroux s'y sont rendue avec sa grande copine Courteney Cox. Les deux actrices de 49 et 53 ans étaient sur leur 31.

Comme elles, l'actrice Leslie Mann et le top model Cindy Crawford ont sorti le grand jeu. La première était accompagnée de ses filles Iris et Maud Apatow (15 et 20 ans). Cindy s'est présentée à Malibu avec son mari Rande Gerber et leur fils de bientôt 19 ans, Presley. Kaia s'était envolée pour New York, où elle a défilé dimanche pour la marque Alexander Wang.

Les filles d'Andie Macdowell, Rainey et Margaret Qualley, Snoop Dogg et son fils Cordell, Pierce Brosnan et son épouse Keely, l'actrice Priyanka Chopra et la chanteuse Barbra Streisand étaient également de la partie.