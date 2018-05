Justin Theroux et Emma Stone inséparables : Une romance dans l'air ?

Justin Theroux et Emma Stone seraient-ils un peu plus que des amis ? C'est la question que certains de leurs fans se posent en ce moment, car les deux jeunes célibataires enchaînent les apparitions ensemble et ont l'air d'être inséparables. Le 3 mai dernier, ils dînaient ensemble au Blue Ribbon Sushi de Soho à New York. Le 7 mai, après le Met Gala, ils quittaient l'after party ensemble, dans la même voiture. Le 28 mai, ils répondaient tous deux à l'invitation de Nicolas Ghesquière pour le défilé de la collection croisière Louis Vuitton 2019 dans les jardins de la fondation d'art Maeght à Saint-Paul-de-Vence. Les deux ambassadeurs de la griffe française en avaient profité pour se payer une petite bicoque dans le Sud de la France et ainsi passer des vacances à deux.

Troublant ? D'autant que les photos, notamment relayées par le Daily Mail, laissent clairement entendre qu'il y a une belle complicité entre eux. Sur les clichés, l'ex de Jennifer Aniston – Justin est séparé officiellement depuis février 2018 – était torse nu, dévoilant un massif tatouage dans son dos. De son côté, la jolie héroïne oscarisée de La La Land (et par ailleurs ex d'Andrew Garfield) portait un beau maillot rouge une-pièce. Ils étaient tranquillement en train d'échanger et de rigoler sur la terrasse d'une petite cabine cosy, à l'abri des regards.

Enfin dernier acte, la photo postée par le journaliste et romancier Derek Blasberg, à l'Hôtel Cap-Eden-Roc, le 30 mai. Justin Theroux et Emma Stone prennent la pose dans une piscine avec "l'équipe de natation synchronisée de Vuitton"...