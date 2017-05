Jennifer Lopez : Nouveau caprice de star pour la bomba latina

Jenny from the Block a bien changé depuis qu'elle a quitté le Bronx, quartier populaire de New York d'où elle est originaire. Quelques jours après les révélations de Guillaume Frisquet concernant les caprices de Jennifer Lopez, la Page Six du New York Post nous apprend que la diva aurait encore fait des siennes lors d'un récent gala de charité.

Venue assister à une soirée organisée au profit de la Robin Hood Foundation, la bomba latina, qui était l'une des plus grosses stars de la soirée, a usé de son statut privilégié pour se repoudrer le nez en toute quiétude. Un peu trop même parce que ce sont pas moins de "quatre membres de la sécurité qui sont venus bloquer l'accès aux toilettes des femmes. Elles étaient très nombreuses à faire la queue en attendant qu'elle sorte pour pouvoir entrer, notamment la très chic Deeda Blair", raconte un témoin de la scène au célèbre tabloïd.

L'attente a été si longue qu'elles ont été nombreuses à penser qu'il devait s'agir d'Hillary Clinton ou d'une autre politicienne de renom qui leur bloquait l'accès, mais la présence d'Alex Rogriguez, l'actuel petit ami de la chanteuse, qui l'attendait en s'amusant sur son téléphone, l'a trahie. "Finalement, J-Lo est sortie avec ses gardes du corps sur les talons, et les autres personnes ont pu rentrer. C'était complètement fou", ajoute la même source.

Un proche du couple a ensuite tenté d'expliquer que la sécurité autour de Jennifer Lopez et son nouveau chéri était justifiée dans la mesure où près de 3700 personnes qui assistaient à l'événement. "C'est toujours très bizarre quand quelqu'un vous demande un selfie alors que vous sortez des toilettes. Il y avait tellement de monde qui venaient les voir, ils avaient vraiment besoin de gardes du corps", rapporte encore le tabloïd américain.

Exception faite de cet incident, la soirée s'est déroulée à merveille. Plus de 54 millions de dollars ui ont été collectés grâce aux très riches invités, notamment le CEO de Goldman Sachs Lloyd Blankfein, l'ancien gouverneur de Floride Jeb Bush, le joueur de football américain Eli Manning, l'acteur Michael Douglas et sa femme Catherine Zeta-Jones. La chanteuse Miley Cyrus était aussi venue interpréter sa nouvelle chanson Malibu.

Coline Chavaroche