Jesta (Koh-Lanta) toujours enceinte : ses nouvelles après un retour à l'hôpital

Ce n'est plus qu'une question de jours pour Jesta ! La finaliste de Koh-Lanta, l'île au trésor (2016, sur TF1) est enceinte de son premier enfant. Un fils que son mari Benoît et elle ont décidé de prénommer Juliann. Mercredi 10 juillet 2019 était le jour du terme. Son bébé n'ayant toujours pas pointé le bout de son nez, elle s'est rendue à l'hôpital afin de faire un check-up. Une fois de retour chez elle, la jeune femme de 26 ans a donné de ses nouvelles.

"J'ai eu une échographie pour voir si j'avais assez de liquide amniotique, s'il se renouvelait toujours bien. Résultat : nickel. (...) Ensuite, ils regardent le col pour voir s'il a commencé à s'ouvrir. Le mien est toujours postérieur et fermé. En gros, il n'a absolument pas prévu de commencer à travailler. En gros, le bébé, il est là et il compte y rester", a confié Jesta. Elle a ensuite précisé que son bébé était "très tonique" et qu'elle avait eu droit à un nouveau monotoring, un examen qui enregistre de façon simultanée le rythme cardiaque du bébé et les contractions de l'utérus.

Aucune contraction n'a été observée. "Le coeur du bébé va très bien, il bouge très bien, il est très actif. Tout va bien, mon bébé va bien. À partir de ce moment-là, que ça dure quelques jours de plus ou non, je m'en fous. Oui j'ai envie d'accoucher, j'ai envie de vivre ça, j'ai envie de le découvrir, de le rencontrer, je me languis, mais à partir du moment où on te dit qu'il va bien et que je vais bien et que j'ai déjà fait 9 mois pleins de grossesse, quelques jours de plus ne vont tuer personne. Je ne suis plus à ça près", a ajouté Jesta.

Bientôt la rencontre avec Juliann

Enfin, la Toulousaine a expliqué qu'elle ferait la connaissance de son petit Juliann dans cinq jours maximum. S'il n'est toujours pas arrivé naturellement d'ici là, l'accouchement de Jesta sera déclenché : "Dans tous les cas, tant que mon bébé va bien, je n'ai pas la crainte de la césarienne. Je me suis préparée psychologiquement." Une positive attitude qui doit en impressionner plus d'un.

Depuis l'officialisation de sa grossesse en janvier dernier, Jesta partage les joies et les peines de sa grossesse avec ses fans, sur les réseaux sociaux. Après des premiers mois difficiles, l'ancienne aventurière de TF1 a vécu une grossesse sans problème. Elle a simplement eu un petit coup au moral après avoir découvert l'apparition de vergetures il y a peu et à cause de sa grosse prise de poids. Mais elle a bien vite relativisé en pensant au grand bonheur qui l'attendait.