Jo (L'amour est dans le pré 2012) : Le jumeau de Rémi a trouvé l'amour !

Lors de la 7e saison de L'amour est dans le pré diffusée en 2012 sur M6, les téléspectateurs de la chaîne ont fait la connaissance des jumeaux Jo et Rémi, deux éleveurs bretons prêts à trouver l'amour grâce à l'émission animée par Karine Le Marchand.

Si leur souhait d'être accompagnés durablement n'a malheureusement pas été exaucé à l'époque, six ans plus tard, il semblerait que Jo ait enfin trouvé chaussure à son pied. Sur son compte Facebook, le charmant quadra s'est récemment affiché avec une jeune femme prénommée Claire, maman d'un petit garçon.

En effet, le 26 novembre dernier, Jo publiait un selfie sur lequel on pouvait le voir accompagné de la jolie brune, le tout accompagné des mots "You" et "Me", "Love Forever" et d'effets visuels représentant des colombes, des roses et des perles. Bref, une officialisation de love story assez incontestable. Félicitations à eux !

En ce qui concerne la 13e saison de L'amour est dans le pré, la deuxième salve de portraits sera diffusée le 22 janvier 2018 à 21h sur M6. Un événement à ne pas manquer !