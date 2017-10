Joanna Kerns (Quoi de neuf docteur ?) a subi une double mastectomie...

En plein Octobre rose, campagne internationale de sensibilisation au cancer du sein, l'actrice Joanna Kerns a raconté son histoire sur le plateau de Megyn Kelly Today, lundi 16 octobre sur NBC. La star de Quoi de neuf docteur ?, que diffusait Antenne 2 à la fin des années 1980 pendant sept ans, raconte avoir subi une double mastectomie quand un cancer du sein lui a été diagnostiqué, l'année dernière.

L'actrice de 64 ans explique qu'on lui a trouvé un cancer du sein au "stade zero", c'est-à-dire que les cellules cancéreuses, trouvées dans les canaux galactophores, ne se sont pas encore propagées dans la poitrine. C'est comme un "pré-cancer". "Je n'avais jamais entendu parlé de ce stade 0 de la maladie, raconte la star. C'était une telle bénédiction pour moi que cela ait été trouvé si tôt parce que je suis assez privilégiée pour avoir accès à des soins de santé de qualité."

Pour s'épargner "un an de traitements, de chimiothérapie et de radiations", Joanna Kerns a tout de suite opté pour cette chirurgie, certes radicale mais qui lui a sauvé la vie, la double mastectomie : "Je me suis décidé assez vite pour cette mastectomie mais ce qui m'a surprise c'est que la convalescence était très dure." D'autre stars ont fait le même choix et en ont parlé publiquement comme Angelina Jolie, Christina Applegate ou encore Shannen Doherty, actuellement en rémission.

Sans s'étendre sur ce sujet que l'on imagine difficile, Joanna Kerns confirme qu'elle a été opérée sept jours avant la mort d'Alan Thicke, son époux dans Quoi de neuf docteur ? Le père de Robin Thicke est mort d'une crise cardiaque à 69 ans le 13 décembre 2016.