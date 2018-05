JoeyStarr : Son fils Khalil, son "héros" qui s'éclate en vacances !

Khalil est le cadet des trois garçons de JoeyStarr. Son grand frère Mathis (12 ans) et lui sont nés de la relation du comédien de 50 ans et Leïla Dixmier. Le rappeur du groupe Suprême NTM est également papa d'un petit Marcello, né en janvier 2015 et dont on ne sait pas grand-chose.