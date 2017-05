Johnny Depp "va mieux" : La preuve, il "flirte" à nouveau avec des filles

Cela n'a échappé à personne. Lors de la première européenne de Pirates des Caraïbes : La Vengeance de Salazar, Johnny Depp est apparu particulièrement en forme. Exit les traits tirés, les rides, la gueule des mauvais jours. L'acteur américain semblait heureux. Comblé d'être entouré de ses acolytes de la saga, comblé d'être devant ses fans. Une bonne humeur et un bien-être retrouvés que People a confirmés.

Dans un article, le magazine américaine révèle dès son titre que le célèbre pirate "fréquente à nouveau" des femmes, quelques mois après son divorce avec Amber Heard – laquelle s'est déjà remise en couple avec le milliardaire Elon Musk. Selon People, Depp "passe du temps avec ses enfants et flirte un peu". Le comédien irait "beaucoup mieux", "prend le travail très sérieusement et semble en bonne santé", selon cette même source, plutôt élogieuse.

Johnny Depp va "beaucoup mieux"

Autant dire que ce portrait d'un homme que l'on dit "plus concentré et plus joyeux" est assez éloigné des récents propos attribués à ses anciens managers, qui l'ont qualifié de dépensier irrespectueux et irresponsable, ou aux membres de l'équipe du dernier Pirates des Caraïbes, qui avaient épinglé son comportement ingérable. Face aux critiques, Johnny Depp aurait-il décidé de faire un mea culpa et de changer du tout au tout ? Après avoir enchaîné les flops et raté son mariage avec Amber Heard – qui l'avait accusé de violences conjugales tout de même –, Johnny Depp pourrait avoir décidé de tourner la page et de devenir un autre homme.

Face à ses détracteurs, et notamment ses anciens managers, Johnny Depp a décidé de répondre. Accusé de jeter par les fenêtres en moyenne 2 millions de dollars par mois, l'acteur de 53 ans a clamé que ses ex-managers avaient mal géré sa fortune, son avocat Adam Waldman ayant même pris la peine de prouver que certaines dépenses, comme les 75 millions de dollars de biens immobiliers, étaient en réalité des investissements très lucratifs.

Du côté des écrans, attendu dans le cinquième Pirates des Caraïbes, Johnny Depp sera également à l'affiche du Crime de l'Orient-Express (sortie le 13 décembre) et de LAbyrinth, un polar sur les assassinats des rappeurs Tupac Shakur et Notorious BIG. Il doit enchaîner avec les tournages des Animaux fantastiques 2 puis celui d'un biopic alléchant sur la vie on ne peut plus dissolue du sulfureux John McAfee, le créateur déjanté et controversé de l'antivirus qui porte son nom. Intitulé King of the Jungle, le film serait une comédie noire écrite par Scott Alexander et Larry Karaszewski.