Johnny Hallyday enterré à Saint-Barthélemy, Sylvie Vartan se dit "triste"

Sylvie Vartan se trouvait au côté de son fils David Hallyday et de Laura Smet le 9 décembre dernier lorsque les obsèques de Johnny Hallyday ont été célébrées en l'église de la Madeleine à Paris. Une cérémonie religieuse au comble de l'émotion doublée d'un magnifique hommage consacré au rockeur décédé d'un cancer du poumon à l'âge de 74 ans dans la nuit du 5 au 6 décembre. La première épouse de Johnny Hallyday ne se trouve en revanche pas à Saint-Barthélemy où le Taulier sera enterré aux alentours de 16h (heure locale) ce lundi 11 décembre.

Malgré son absence, Sylvie Vartan donne son avis sur cette inhumation lointaine qui, bien qu'elle ne fasse pas l'unanimité, fait sens lorsque l'on revoit les photos de Johnny Hallyday sur l'île de son coeur. La chanteuse de 73 ans s'est ainsi dite "triste" dans un communiqué adressé à l'AFP. L'ancienne icône yéyé ajoute : "C'est avec le coeur brisé que je dois accepter l'idée qu'aujourd'hui Johnny sera enterré."

Même si Sylvie Vartan s'était éloignée de Johnny Hallyday ces dernières années, ne participant plus aux grandes célébrations en famille, le rockeur à qui elle a été unie de 1965 à 1980 restera à jamais son premier amour. "Johnny restera pour toujours dans mon coeur et je ne pourrais pas supporter de le voir mettre en terre, mais je suis réconfortée par l'idée de savoir que David (Hallyday) et Laura (Smet) seront à Saint-Barth", ajoute celle qui ne s'est pas envolée pour les Antilles. "Cependant, je suis vraiment triste que maintenant Johnny soit si loin de nous tous qui l'aimons tant", regrette la maman de David Hallyday.

Après l'annonce du décès de Johnny Hallyday, effectuée avec une poignante émotion par Laeticia Hallyday auprès de l'AFP, Sylvie Vartan, le "coeur brisé", avait été l'une des premières à réagir.

Alors que la dépouille de Johnny Hallyday est arrivée dimanche 10 décembre à Saint-Barthélemy via un Boeing 757 spécialement affrété pour ses proches, le chanteur sera enterré dans l'après-midi du 11 décembre, dans l'intimité familiale, dans le joli cimetière blanc de Lorient situé en bord de mer.