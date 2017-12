Johnny Hallyday : Une énorme star américaine pleure sa mort...

Depuis la mort de Johnny Hallyday, survenue dans la nuit du 5 au 6 décembre, des millions de Français sont en deuil, pleurant l'icône nationale. Outre les anonymes et le clan du chanteur, les personnalités aussi ont exprimé leur chagrin. Parmi elles, une star d'Hollywood...

Interrogé par nos confrères suisses du Matin, pour la promotion de son film Pentagon Papers, l'acteur américain Tom Hanks a fait part de sa tristesse. "J'adorais Johnny et sa musique. Je l'avais découvert par hasard et j'ai des tas d'albums de lui chez moi. J'ai également plusieurs albums de Johnny sur mon iPad que j'écoute régulièrement", a-t-il relaté. L'acteur oscarisé s'est dit "fasciné par cet artiste qui méritait son surnom d'Elvis Presley français" et a expliqué qu'il avait fait sa rencontre il y a plusieurs années à Los Angeles, alors qu'ils se trouvaient tous les deux dans le même restaurant. "C'est tellement triste d'autant que nous nous connaissions. Je n'oserais pas dire que nous étions amis car nous ne nous voyions pas régulièrement. Mais notre première rencontre restera à jamais gravée dans ma mémoire", a-t-il ajouté.

Tom Hanks, qui allait de temps à autre boire un verre chez Johnny Hallyday, son voisin du quartier de Pacific Palisades à Los Angeles, explique que la barrière de la langue l'empêche de comprendre précisément le sens des paroles mais il souligne tout de même son amour des morceaux Quelque chose de Tennessee et Toute la musique que j'aime. "J'écoute davantage les chansons de Johnny pour ses harmonies et sa voix si particulière. (...) Ses chansons de rock des années 1970 sont extraordinaires", dit-il.

L'acteur n'est pas le seul représentant du show business américain à avoir rendu hommage à l'idole des jeunes puisque Mariah Carey, en concert à Paris, a elle aussi tenu à saluer sa mémoire en reprenant le refrain de Que je t'aime.

Thomas Montet