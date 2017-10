Judith Godrèche agressée sexuellement par Harvey Weinstein : "J'étais si naïve..."

Les massages, une "coutume" américaine...

Dans sa suite, Harvey Weinstein propose à son invitée de lui faire un massage. Lorsqu'elle refuse, il lui répond que c'est une "coutume" américaine et qu'il en fait à sa secrétaire tout le temps. "Ce dont je me souviens ensuite, c'est qu'il m'a serrée contre lui et m'a retiré mon sweat", confie-t-elle au New York Times. Elle réussit à se dégager et quitte précipitamment la suite.

Après avoir raconté l'affaire à ses proches, Judith Godrèche décide d'en parler à la collègue de Weinstein chez Miramax, afin de savoir quelle attitude adopter. La femme d'affaires lui demande de ne rien dire pour ne pas entraver la sortie du film. "C'est Miramax, on ne peut rien dire", avait-elle ajouté. Par la suite, la comédienne française tournera dans le cadre de sa carrière américaine dans L'Homme au masque de fer en 1998, au côté de Leonardo DiCaprio, dans La Panthère Rose 2 en 2003 ou encore dans Stoker dix ans plus tard.

L'attitude de Judith Godrèche après cet épisode est révélatrice de l'influence d'Harvey Weinstein, de son poids dans l'industrie du cinéma et de ses nombreux soutiens à l'époque, prêts à démentir toute accusation qui pourrait ternir son image et celle de sa société. Comme beaucoup d'autres, Judith Godrèche s'est sentie obligée de garder des relations cordiales avec lui, de lui envoyer des mails pour des auditions : "J'ai essayé de gérer la situation au fil des années, et de me faire croire que cela n'était jamais arrivé. J'aurais aimé avoir quelqu'un à qui parler... Comment faire face à quelque chose comme ça ?"

Aujourd'hui, la roue tourne pour Harvey Weinstein, conspué par le show business et par son entourage : son frère Bob vient de le licencier et sa femme Georgina Chapman l'a quitté.