Julien Castaldi en couple avec Anissa (Les Anges 9) ? Une photo sème le doute

Depuis sa séparation d'avec la sublime candidate de l'émission Les Princes de l'amour 3 Ludivine Birker, Julien Castaldi semble être un homme apaisé. À seulement 20 ans, le fils de Benjamin Castaldi aurait retrouvé l'amour et s'afficherait bras dessus bras dessous dans les rues de Paris avec Anissa des Anges 9. Alors, en couple ou pas ? D'après un cliché que la jeune femme a publié sur Instagram, le tandem semble vraiment très proche !

Sur Instagram ce dimanche 18 juin 2017, Anissa Jebbari a dévoilé une photo du beau gosse du Mad Mag d'NRJ12 et elle-même, côte à côte, voguant sur l'avenue des Champs-Élysées. "Mon juju", légende d'ailleurs celle qui se faisait lyncher par les téléspectateurs lors de son altercation face à Mélanie Amar dans Les Anges 9.

C'est la première fois que les jeunes gens s'affichent ensemble depuis les révélations fracassantes du petit-fils de Jean-Pierre Castaldi. Souvenez-vous, sur le plateau d'Ayem Nour le 12 juin dernier, Julien affirmait bien connaître la belle brune : "Je traîne avec Anissa depuis quelque temps parce qu'on se rapproche, avait-il raconté. Je l'ai rencontrée, on apprend à se connaître, on s'aime beaucoup. C'est une fille géniale. Je suis proche, on se côtoie. C'est une fille qui me rend heureux, qui m'a permis de me retrouver."

Ce cliché tient-il lieu d'officialisation pour le jeune couple ? En tout cas, les nombreux fans de la starlette n'ont pas manqué de lui faire savoir qu'ils étaient très mignon ensemble : "Je te souhaite le meilleur" ou encore "Bonne continuation les amoureux", lit-on.