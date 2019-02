Karl Lagerfeld : Diane Kruger effondrée d'être arrivée "trop tard"...

Actrice acclamée, détentrice d'un prix d'interprétation à Cannes pour In the Fade et récemment vue à la Berlinale pour présenter The Operative, Diane Kruger n'avait pas pour autant mis de côté son amour pour la mode. Elle avait en effet commencé sa carrière avec le mannequinat, repérée à 15 ans par l'agence Elite.

En 1996, Chanel choisit Diane Kruger pour représenter le parfum Allure. En 2007, Karl Lagerfeld la photographie pour sa campagne publicitaire Paris-Biarritz. En 2013, elle a représenté une gamme de cosmétiques. Proche de la maison depuis toutes ces années, la star ne manquait que rarement les événements qu'elle organisait. Défilés, vernissages et autres soirées dédiées à l'univers du double C, Diane Kruger fait décidément partie de la famille.

Sa fille, née en novembre dernier de sa relation avec l'acteur américain Norman Reedus, n'aura pas eu le privilège de rencontrer l'iconique Karl, mais la star saura lui transmettre le sens aiguisé de la mode que le créateur a su lui inculquer.